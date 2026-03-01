Рейтинг@Mail.ru
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
17:30 01.03.2026
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
Российская дзюдоистка Александра Бабинцева завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема, который завершился в Ташкенте. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
https://ria.ru/20260228/malysheva-2077534053.html
Новости
спорт
Единоборства
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема

Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема в Ташкенте

Александра Бабинцева. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская дзюдоистка Александра Бабинцева завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема, который завершился в Ташкенте.
В поединке за бронзу в весовой категории до 78 кг Бабинцева одолела бразильянку Кароль Жименес.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
28 февраля, 22:17
 
