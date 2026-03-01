https://ria.ru/20260301/babintseva-2077697764.html
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
Российская дзюдоистка Александра Бабинцева завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема, который завершился в Ташкенте. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T17:30:00+03:00
2026-03-01T17:30:00+03:00
2026-03-01T17:30:00+03:00
единоборства
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031743884_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_eaf338dc76c32d3bd9e790a3d49115cd.jpg
https://ria.ru/20260228/malysheva-2077534053.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031743884_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_4b653ef6887dc5fd2f0fe1788eba92a3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема в Ташкенте