Рейтинг@Mail.ru
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 01.03.2026 (обновлено: 12:43 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/azerbajdzhan-2077635569.html
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 01.03.2026
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Пять граждан Таджикистана и 18 представителей дипмиссии Саудовской Аравии эвакуированы из Ирана в Азербайджан, сообщили РИА Новости в азербайджанской... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:27:00+03:00
2026-03-01T12:43:00+03:00
в мире
иран
таджикистан
азербайджан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95385/60/953856009_0:120:2300:1414_1920x0_80_0_0_720deaae078aaf18dc6ca9b4aedad4e5.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
таджикистан
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95385/60/953856009_128:0:2172:1533_1920x0_80_0_0_a63df670cf564713676567c500362c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, таджикистан, азербайджан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Таджикистан, Азербайджан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Восемнадцать саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 1 мар - РИА Новости. Пять граждан Таджикистана и 18 представителей дипмиссии Саудовской Аравии эвакуированы из Ирана в Азербайджан, сообщили РИА Новости в азербайджанской госпогранслужбе.
«
"На данный момент из Ирана в Азербайджана из-за эскалации эвакуированы 60 азербайджанских граждан, 1 гражданин Италии, 5 граждан Таджикистана, а также 18 представителей дипломатической миссии Саудовской Аравии", - сообщили в погранслужбе.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреИранТаджикистанАзербайджанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала