Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Пять граждан Таджикистана и 18 представителей дипмиссии Саудовской Аравии эвакуированы из Ирана в Азербайджан, сообщили РИА Новости в азербайджанской... РИА Новости, 01.03.2026
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан
