В РФС анонсировали полуавтоматическое определение офсайда в перспективе

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тестирование полуавтоматической системы определения офсайдов в скором времени начнется на одном из московских стадионов, заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, комментарий которого предоставлен РИА Новости пресс-службой организации.
Накануне президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы VAR, сложности с системой определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.
«
"Для работы полуавтоматической системы устанавливаются порядка 20 статических офсайдных камер на стадионе, абсолютно независимо от ТВ-вещателя, и у нейросети огромный объем данных для построения математической и визуальной модели, можно сказать, "мультика". С текущими параметрами съемки в РПЛ нейросеть просто не получит достаточного количества данных и не сможет работать. А при наличии хотя бы половины или трети таких камер результаты работы системы компании Rigour будут гораздо более наглядными и приемлемыми для зрителей - и это уже сейчас", - сказал Каманцев.
"Причем важно подчеркнуть, что технология Rigour полностью сертифицирована Международной федерацией футбола (ФИФА) и подтверждена в части точности и корректности ее использования. Это не "китайская" или "альтернативная" система, а одно из официальных решений, одобренных международной федерацией. Даже при нынешних параметрах камер она обеспечивает достоверность определения офсайдов", - добавил он.
Каманцев отметил, что в скором времени тестирование новой технологии начнется на одном из московских стадионов.
"Полуавтоматические решения обязательно будут в РПЛ, и мы скоро приступим к тестированию технологии Rigour на одном из московских стадионов. Надеемся, она будет в скором времени лицензирована ФИФА, а пока мы подтянем уровень технического оснащения стадионов до необходимого уровня. Если отбросить вопрос цены, то остается вопрос работы с компаниями из недружественных стран и санкций в сфере IT - как уже принятых, так и тех, которые могут появиться позже", - заключил глава судейского комитета РФС.