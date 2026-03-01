В РФС анонсировали полуавтоматическое определение офсайда в перспективе

«

"Для работы полуавтоматической системы устанавливаются порядка 20 статических офсайдных камер на стадионе, абсолютно независимо от ТВ-вещателя, и у нейросети огромный объем данных для построения математической и визуальной модели, можно сказать, "мультика". С текущими параметрами съемки в РПЛ нейросеть просто не получит достаточного количества данных и не сможет работать. А при наличии хотя бы половины или трети таких камер результаты работы системы компании Rigour будут гораздо более наглядными и приемлемыми для зрителей - и это уже сейчас", - сказал Каманцев.