"Арсенал" дважды забил с угловых и обыграл "Челси" в матче АПЛ
"Арсенал" одержал победу над "Челси" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Арсенал" в большинстве обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу