"Арсенал" дважды забил с угловых и обыграл "Челси" в матче АПЛ
Футбол
 
21:29 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/arsenal-2077735760.html
"Арсенал" дважды забил с угловых и обыграл "Челси" в матче АПЛ
"Арсенал" дважды забил с угловых и обыграл "Челси" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Арсенал" дважды забил с угловых и обыграл "Челси" в матче АПЛ
"Арсенал" одержал победу над "Челси" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T21:29:00+03:00
2026-03-01T21:29:00+03:00
футбол
спорт
вильям салиба
юрриен тимбер
педру нету
челси
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
"Арсенал" дважды забил с угловых и обыграл "Челси" в матче АПЛ

"Арсенал" в большинстве обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

© пресс-служба клуба "Арсенал"Защитник "Арсенала" Вильям Салиба
Защитник Арсенала Вильям Салиба - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© пресс-служба клуба "Арсенал"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Арсенал" одержал победу над "Челси" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Вильям Салиба (21-я минута) и Юрриен Тимбер (66), их одноклубник Пьеро Инкапье (45+2) отметился автоголом.
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Арсенал
2 : 1
Челси
21‎’‎ • Вильям Салиба
(Габриэл Магальяйнс)
66‎’‎ • Юрриен Тимбер
(Деклан Райс)
45‎’‎ • Пьеро Инкапье (А)
Вингер "Челси" Педру Нету получил вторую желтую карточку на 70-й минуте и был удален с поля.
"Арсенал", набрав 64 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. "Манчестер Сити", имея матч в запасе, отстает на 5 баллов. "Челси" с 45 очками занимает шестое место.
В следующем матче "Арсенал" 4 марта сыграет в гостях с "Брайтоном", "Челси" в этот же день на выезде встретится с "Астон Виллой".
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"МЮ" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся в топ-3 АПЛ
Вчера, 19:11
 
Футбол
 
