Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск по еврейскому государству со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:53:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват