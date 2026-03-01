Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
13:53 01.03.2026
Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск по еврейскому государству со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы,... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

© REUTERS / Ronen ZvulunСотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль
Сотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Ronen Zvulun
Сотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск по еврейскому государству со стороны Ирана, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
