Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
18:40 01.03.2026 (обновлено: 19:07 01.03.2026)
Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

© Depositphotos.com / fridayПневматический пистолет
Пневматический пистолет
© Depositphotos.com / friday
Пневматический пистолет. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россиянин Антон Аристархов стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване.
Он победил в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, набрав 242,2 балла. Вторым стал Робин Вальтер (241,4) из Германии, третьим - швейцарец Джейсон Солари (219,3).
Соревнования завершатся 4 марта.
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
6 февраля, 19:28
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
