Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Россиянин Антон Аристархов стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T18:40:00+03:00
2026-03-01T18:40:00+03:00
2026-03-01T19:07:00+03:00
Россиянин взял золото ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
Россиянин Аристархов победил на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета