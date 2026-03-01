Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии находятся около тысячи российских туристов - РИА Новости, 01.03.2026
16:45 01.03.2026
В Саудовской Аравии находятся около тысячи российских туристов
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Около тысячи российских туристов находятся в Саудовской Аравии, они либо уже размещены в отелях, либо их расселением сейчас занимаются, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"По оценке вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, в королевстве сейчас находится не более 1000 организованных туристов из РФ. Все они либо уже размещены в отелях, либо их расселением занимаются туроператоры", - рассказали в ассоциации.
Пассажиры в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
АТОР посоветовал российским туристам встать на консульский учет
Вчера, 16:31
 
Саудовская АравияИзраильСШААртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
