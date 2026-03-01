Аналитики назвали крупнейших покупателей иранской нефти

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.