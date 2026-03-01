https://ria.ru/20260301/agressiya-2077564310.html
Постпред Ирана поблагодарил Россию за осуждение агрессии США и Израиля
Постпред Ирана поблагодарил Россию за осуждение агрессии США и Израиля - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана поблагодарил Россию за осуждение агрессии США и Израиля
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани поблагодарил ряд стран, включая Россию, за осуждение военной агрессии США и Израиля против исламской республики. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:43:00+03:00
2026-03-01T01:43:00+03:00
2026-03-01T01:43:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940065430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cdf2c9960a8e8853f7f19d73ae0216b.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077508458.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940065430_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f9b09e6fb9139f5d2f31522f5cc6a535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана поблагодарил Россию за осуждение агрессии США и Израиля
Постпред Ирана Иравани поблагодарил Россию за осуждение агрессии США и Израиля