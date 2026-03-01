Рейтинг@Mail.ru
В Катаре закрыли аэропорт из-за ситуации в регионе
13:55 01.03.2026 (обновлено: 17:48 01.03.2026)
В Катаре закрыли аэропорт из-за ситуации в регионе
Международный аэропорт Хамада в столице Катара закрыт в связи с ситуацией в регионе, почти всех туристов, которые не смогли улететь из страны, развезли по...
Закрытый аэропорт в столице Катара
Международный аэропорт Хамада в столице Катара закрыт в связи с ситуацией в регионе, почти всех туристов, которые не смогли улететь из страны, развезли по гостиницам,  сообщил РИА Новости на входе в аэропорт представитель  службы безопасности.
Катар
В Катаре закрыли аэропорт из-за ситуации в регионе

ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Хамада в столице Катара закрыт в связи с ситуацией в регионе, почти всех туристов, которые не смогли улететь из страны, развезли по гостиницам, сообщил РИА Новости на входе в аэропорт представитель службы безопасности.
"В данный момент аэропорт закрыт, рейсы не выполняются, всех путешественников, которые не смогли вылететь из Катара, отправляют в гостиницы", - сказал он.
Как удалось заметить РИА Новости, зал возле входа в аэропорт был пуст, не считая нескольких сотрудников воздушной гавани, снаружи и внутри здания - тишина. На стоянке возле аэропорта дежурят несколько машин такси, но к ним никто не подходит. Кроме того, нет машин полиции и полицейских, которые обычно дежурят на дороге возле входа в аэропорт.
