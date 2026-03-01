В Катаре закрыли аэропорт из-за ситуации в регионе

ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Хамада в столице Катара закрыт в связи с ситуацией в регионе, почти всех туристов, которые не смогли улететь из страны, развезли по гостиницам, сообщил РИА Новости на входе в аэропорт представитель службы безопасности.

Как удалось заметить РИА Новости, зал возле входа в аэропорт был пуст, не считая нескольких сотрудников воздушной гавани, снаружи и внутри здания - тишина. На стоянке возле аэропорта дежурят несколько машин такси, но к ним никто не подходит. Кроме того, нет машин полиции и полицейских, которые обычно дежурят на дороге возле входа в аэропорт.