Аэропорт Дубая подвергся атаке

"Предположительно, беспилотник взорвался рядом с одним из терминалов международного аэропорта или ударил по терминалу. Идет эвакуация людей организованно выводят на улицу", — рассказал собеседник агентства.

По данным издания Clash Report, в результате удара пострадали несколько человек. Как сообщает телеканал Al Jazeera, здание аэропорта получило повреждения.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.