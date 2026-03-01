https://ria.ru/20260301/aeroport-2077556467.html
Аэропорт Дубая подвергся атаке
Аэропорт Дубая подвергся атаке - РИА Новости, 01.03.2026
Аэропорт Дубая подвергся атаке
Терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:36:00+03:00
2026-03-01T00:36:00+03:00
2026-03-01T01:01:00+03:00
дубай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077559510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb82292678328787e8a5b3da2e5e6fab.jpg
https://ria.ru/20260301/ataka-2077554911.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077559510_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ab48658f06ad5a84d2d16ac44b7159c.jpg
Аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация, сообщили РИА Новости очевидцы
Аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация, сообщили РИА Новости очевидцы
2026-03-01T00:36
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, в мире
Аэропорт Дубая подвергся атаке
РИА Новости: аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация
БЕЙРУТ, 1 мар — РИА Новости. Терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости очевидцы.
«
"Предположительно, беспилотник взорвался рядом с одним из терминалов международного аэропорта или ударил по терминалу. Идет эвакуация людей организованно выводят на улицу", — рассказал собеседник агентства.
По данным издания Clash Report, в результате удара пострадали несколько человек. Как сообщает телеканал Al Jazeera, здание аэропорта получило повреждения.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп
, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России
заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.