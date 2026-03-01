Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений
13:24 01.03.2026 (обновлено: 13:25 01.03.2026)
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений
"Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщила компания. РИА Новости, 01.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщила компания.
"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12.30 3 марта (11.30 мск) "Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в/из Дубай и Абу-Даби с вылетом до снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Пассажиры отменённых рейсов смогут переоформить билеты на ближайшие даты с учётом наличия свободных мест или оформить вынужденный возврат, отметили в "Аэрофлоте".
Заголовок открываемого материала