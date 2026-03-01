https://ria.ru/20260301/aeroflot-2077648191.html
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби до снятия ограничений
"Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщила компания. РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Абу-Даби, ОАЭ, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
