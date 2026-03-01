Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" приступит к выполнению рейсов в случае отмены ограничений в ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
13:14 01.03.2026
"Аэрофлот" приступит к выполнению рейсов в случае отмены ограничений в ОАЭ
"Аэрофлот" приступит к выполнению рейсов в случае отмены ограничений в ОАЭ
РИА Новости, 01.03.2026
оаэ, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, в мире
ОАЭ, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, В мире
"Аэрофлот" приступит к выполнению рейсов в случае отмены ограничений в ОАЭ

"Аэрофлот" приступит к выполнению рейсов в случае снятия ограничений в ОАЭ

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. "Аэрофлот" незамедлительно приступит к выполнению рейсов в случае, если ограничения в ОАЭ будут сняты раньше, сообщили в компании.

"В случае, если ограничения (в ОАЭ – ред.) будут сняты до указанного времени, Аэрофлот незамедлительно приступит к выполнению рейсов", - говорится в сообщении.
ОАЭАэрофлотВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
