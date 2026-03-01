"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ Аэрофлот " вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая Абу-Даби на 1 марта", - говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или переоформить билеты на ближайшие даты, если есть свободные места. Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании.