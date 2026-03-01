https://ria.ru/20260301/aeroflot-2077591340.html
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта - РИА Новости, 01.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
"Аэрофлот" из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, сообщила пресс-служба
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
"Аэрофлот" из-за ограничений отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ отменяет рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на воскресенье, сообщила пресс-служба компании.
"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ
"Аэрофлот
" вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая
и Абу-Даби
на 1 марта", - говорится в сообщении
.
В пресс-службе отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или переоформить билеты на ближайшие даты, если есть свободные места. Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании.
Компания добавляет, что из-за массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в и из ОАЭ "Аэрофлот" разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отменённых рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания.