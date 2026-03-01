В ОАЭ ракета упала вблизи лайнера с туристами на борту, пишут СМИ

Сообщается, что на борту судна на данный момент находятся около 3,5 тысяч человек вместе с экипажем.

Как рассказали изданию пассажиры Mein Schiff 4, они услышали "громкий взрыв в непосредственной близости" от лайнера. "Экипаж велел нам зайти внутрь, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие", - рассказал, в частности, один из очевидцев.