В ОАЭ ракета упала вблизи лайнера с туристами на борту, пишут СМИ

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Ракета упала в порту Абу-Даби в непосредственной близости от круизного лайнера Mein Schiff 4, который принадлежит немецкому туристическому концерну TUI, утверждает газета Bild со ссылкой на очевидцев.
"Судно Mein Schiff 4… в настоящее время находится… в порту Зайед в Абу-Даби. В воскресенье днем по немецкому времени (рядом с ним - ред.) в воду упала ракета", - говорится в материале.
Сообщается, что на борту судна на данный момент находятся около 3,5 тысяч человек вместе с экипажем.
Как рассказали изданию пассажиры Mein Schiff 4, они услышали "громкий взрыв в непосредственной близости" от лайнера. "Экипаж велел нам зайти внутрь, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие", - рассказал, в частности, один из очевидцев.
По информации издания, на борту царит крайне напряженная атмосфера. "Многие пассажиры, в том числе большое количество семей с детьми, постепенно теряют самообладание: паника, слезы, страх перед новыми ударами", - пишет Bild.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.