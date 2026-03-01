https://ria.ru/20260301/abu-dabi-2077630565.html
В Абу-Даби при падении обломков дрона пострадали женщина и ребенок
В Абу-Даби при падении обломков дрона пострадали женщина и ребенок
Женщина и ребенок пострадали при падении обломков дрона на комплекс небоскребов Etihad Towers в Абу-Даби, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата РИА Новости, 01.03.2026
В Абу-Даби при падении обломков дрона пострадали женщина и ребенок
