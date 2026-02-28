https://ria.ru/20260228/zvuki-2077393410.html
В Катаре звуки взрывов гремят каждые пару минут
В Катаре звуки взрывов гремят каждые пару минут - РИА Новости, 28.02.2026
В Катаре звуки взрывов гремят каждые пару минут
Катар пережил новую интенсивную серию воздушных атак из Ирана, звуки разрывов раздавались каждую пару минут и были слышны по всей стране, передает корреспондент РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:46:00+03:00
2026-02-28T12:46:00+03:00
2026-02-28T13:57:00+03:00
в мире
катар
доха
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397659_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_5fbe7ffc87b99136a1bcc59015df09e1.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397659_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_803718c34429f37fedb4afa320af72e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, доха, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре звуки взрывов гремят каждые пару минут
РИА Новости: звуки разрывов слышны каждые пару минут на юге Дохи в Катаре