Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина

ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Жительница Волгограда Екатерина, которая сейчас находится в Дубае, рассказала РИА Новости, что слышала отдаленные звуки взрывов, а ее муж - хлопки в районе Дубай Марина.
По словам женщины, она живёт в районе аэропорта "Аль-Мактум", в Дубае обстановка спокойная.
"Я слышала утром один громкий хлопок, когда была с ребенком дома. Но если бы не читала новости, даже не поняла бы, что это что-то серьезное. Все работает. Свет, вода, интернет есть, напротив стройка и десятки рабочих, детей школьный автобус развозит, то есть ничего не поменялось. Муж на работе, слышал тоже хлопок в районе Дубай Марины, но ничего не понял, пока из России не начали звонить встревоженные друзья", - сообщила агентству Екатерина.
По ее словам, пока она не переживает о том, как будет возвращаться в Волгоград, билеты куплены на рейс через несколько дней.
Ранее в Абу-Даби, по словам очевидцев, были слышны взрывы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.