Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина
15:53 28.02.2026 (обновлено: 16:20 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/zhitelnitsa-2077444760.html
Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина
Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина
Жительница Волгограда Екатерина, которая сейчас находится в Дубае, рассказала РИА Новости, что слышала отдаленные звуки взрывов, а ее муж - хлопки в районе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:53:00+03:00
2026-02-28T16:20:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
иран
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала о звуках взрыва в районе Дубай Марина

РИА Новости: россиянин слышал звуки взрывов в районе Дубай Марина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Дубай Марина. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Жительница Волгограда Екатерина, которая сейчас находится в Дубае, рассказала РИА Новости, что слышала отдаленные звуки взрывов, а ее муж - хлопки в районе Дубай Марина.
По словам женщины, она живёт в районе аэропорта "Аль-Мактум", в Дубае обстановка спокойная.
"Я слышала утром один громкий хлопок, когда была с ребенком дома. Но если бы не читала новости, даже не поняла бы, что это что-то серьезное. Все работает. Свет, вода, интернет есть, напротив стройка и десятки рабочих, детей школьный автобус развозит, то есть ничего не поменялось. Муж на работе, слышал тоже хлопок в районе Дубай Марины, но ничего не понял, пока из России не начали звонить встревоженные друзья", - сообщила агентству Екатерина.
По ее словам, пока она не переживает о том, как будет возвращаться в Волгоград, билеты куплены на рейс через несколько дней.
Ранее в Абу-Даби, по словам очевидцев, были слышны взрывы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В миреДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
