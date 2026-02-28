"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине разозлили Запад

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но отказался уступать Донбасс.

Путин сказал ему об этом давным-давно. Приезжай в Москву , и у нас будет встреча. В чем проблема?" – написал Eugene X.

"Он явно идиот, какой смысл притворяться, что это мирные переговоры, если ты отвергаешь их условия?" – задался вопросом Colin Taylor.

"Путин никогда не встретится с этим клоуном, он не может опуститься до такого уровня", – подчеркнул Dmighty zod.

"Я бы не стал встречаться с неизбранным президентом Украины", – высказался Gary Smith.

"Ну тогда им не о чем говорить. Пока он питает иллюзию, что обладает хоть какими-то существенными рычагами влияния, нет смысла вести переговоры", – подытожил Lupus Noctem.

Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с Путиным и проведения выборов на Украине