"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине разозлили Запад
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине разозлили Запад - РИА Новости, 28.02.2026
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине разозлили Запад
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но... РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Пользователи соцсети X
бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но отказался уступать Донбасс.
"Путин
сказал ему об этом давным-давно. Приезжай в Москву
, и у нас будет встреча. В чем проблема?" – написал Eugene X.
"Он явно идиот, какой смысл притворяться, что это мирные переговоры, если ты отвергаешь их условия?" – задался вопросом Colin Taylor.
"Путин никогда не встретится с этим клоуном, он не может опуститься до такого уровня", – подчеркнул Dmighty zod.
"Я бы не стал встречаться с неизбранным президентом Украины", – высказался Gary Smith.
"Ну тогда им не о чем говорить. Пока он питает иллюзию, что обладает хоть какими-то существенными рычагами влияния, нет смысла вести переговоры", – подытожил Lupus Noctem.
Зеленский
не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с Путиным и проведения выборов на Украине
.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс
, это является важным условием российской стороны.