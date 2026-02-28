Рейтинг@Mail.ru
08:29 28.02.2026 (обновлено: 09:32 28.02.2026)
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине разозлили Запад
"Приезжай в Москву". Слова Зеленского о Путине разозлили Запад
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
донбасс
россия
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
мирный план сша по украине
владимир путин
в мире, донбасс, россия, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, мирный план сша по украине, владимир путин
В мире, Донбасс, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Владимир Путин

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но отказался уступать Донбасс.
"Путин сказал ему об этом давным-давно. Приезжай в Москву, и у нас будет встреча. В чем проблема?" – написал Eugene X.
"Он явно идиот, какой смысл притворяться, что это мирные переговоры, если ты отвергаешь их условия?" – задался вопросом Colin Taylor.
"Путин никогда не встретится с этим клоуном, он не может опуститься до такого уровня", – подчеркнул Dmighty zod.
"Русские хотят": на Западе вышли из себя из-за слов Зеленского
02:04
"Я бы не стал встречаться с неизбранным президентом Украины", – высказался Gary Smith.
"Ну тогда им не о чем говорить. Пока он питает иллюзию, что обладает хоть какими-то существенными рычагами влияния, нет смысла вести переговоры", – подытожил Lupus Noctem.
Зеленский не раз выступал с противоречивыми заявлениями относительно хода переговоров, желания провести встречу с Путиным и проведения выборов на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс, это является важным условием российской стороны.
Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ
Вчера, 23:41
 
