В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в ловушку постоянными отказами от мирного урегулирования украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Он сейчас прямо как по лезвию идет. То есть (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп определился. Трамп жестко определился", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление американского лидера о том, что конфликт должен быть урегулирован в течение месяца.

При этом, пояснил политолог, конфликт с Венгрией и Словакией по поводу нефтепровода "Дружба" только осложняет ситуацию, при ней на главу киевского режима будет оказываться все большее давление, которое в итоге может привести к его отстранению от власти.

"Это не упрямство, а это называется упоротость. <…> Ситуация для Зеленского сейчас чрезвычайно сложная", — резюмировал Соскин

Ранее портал Ахios сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить до конца года, на что Трамп ответил, что он предпочел бы, чтобы война закончилась в течение месяца.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.