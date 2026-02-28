https://ria.ru/20260228/zelenskiy-2077336711.html
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа
Владимир Зеленский загнал себя в ловушку постоянными отказами от мирного урегулирования украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 28.02.2026
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в ловушку постоянными отказами от мирного урегулирования украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Он сейчас прямо как по лезвию идет. То есть (Президент США
Дональд. — Прим. ред.) Трамп определился. Трамп жестко определился", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление американского лидера о том, что конфликт должен быть урегулирован в течение месяца.
При этом, пояснил политолог, конфликт с Венгрией и Словакией по поводу нефтепровода "Дружба" только осложняет ситуацию, при ней на главу киевского режима будет оказываться все большее давление, которое в итоге может привести к его отстранению от власти.
"Это не упрямство, а это называется упоротость. <…> Ситуация для Зеленского
сейчас чрезвычайно сложная", — резюмировал Соскин
Ранее портал Ахios сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить до конца года, на что Трамп ответил, что он предпочел бы, чтобы война закончилась в течение месяца.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы
, Киева
и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.