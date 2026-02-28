Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа
07:01 28.02.2026
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа
Владимир Зеленский загнал себя в ловушку постоянными отказами от мирного урегулирования украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 28.02.2026
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским из-за ультиматума Трампа

Соскин: Зеленский загнал себя в ловушку отказами от урегулирования конфликта

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в ловушку постоянными отказами от мирного урегулирования украинского конфликта, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Он сейчас прямо как по лезвию идет. То есть (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп определился. Трамп жестко определился", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление американского лидера о том, что конфликт должен быть урегулирован в течение месяца.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: Запад лишил Украину критически важной защиты
01:33
При этом, пояснил политолог, конфликт с Венгрией и Словакией по поводу нефтепровода "Дружба" только осложняет ситуацию, при ней на главу киевского режима будет оказываться все большее давление, которое в итоге может привести к его отстранению от власти.
"Это не упрямство, а это называется упоротость. <…> Ситуация для Зеленского сейчас чрезвычайно сложная", — резюмировал Соскин.
Ранее портал Ахios сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить до конца года, на что Трамп ответил, что он предпочел бы, чтобы война закончилась в течение месяца.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Русские хотят": на Западе вышли из себя из-за слов Зеленского
02:04

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будем уничтожать все": в офисе Зеленского начали угрожать Белоруссии
04:11
 
