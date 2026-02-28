"Это невозможно". Европейцы указали Зеленскому на дверь

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На требование главы киевского режима назвать точную дату вступления Украины в Евросоюз председатель главного исполнительно органа власти ЕС Урсула фон дер Ляйен ответила: пока это невозможно. Почему на Западе все меньше желания потакать прихотям Зеленского — в материале РИА Новости.

Фактор Орбана

Если прежде говорили о 2027-м, то теперь — никакой конкретики. Хотя фон дер Ляйен сделала все, что могла.

Как она ни уговаривала премьер-министра Венгрии, тот категорически против. В ЕС нет права вето, но принципиальные решения требуют консенсуса. А для Виктора Орбана украинский вопрос очень острый. Проблем несколько. Во-первых, киевский режим ущемляет права этнических венгров в Закарпатье. Во-вторых, Киев перекрыл транзит российской нефти, а для Будапешта это критично.

Наконец, у Орбана достаточно крепкие дружеские отношения с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Оба лидера, в отличие от руководителей большинства стран ЕС, хотят скорейшего завершения украинского конфликта. Брюссель же, по мнению венгерского премьера, только способствует эскалации.

Евросоюз против самого себя

Разумеется, евробюрократы давят на будапештского диссидента. Но безрезультатно. И даже фон дер Ляйен осознала: время пустых обещаний Киеву уходит.

"Я прекрасно понимаю, что для вас важна четкая дата, — оправдывалась она, обращаясь к Зеленскому на совместной пресс-конференции. — Установленная вами дата — это ваш ориентир, которому вы хотите соответствовать, но с нашей стороны определить точные даты невозможно".

А глава киевского режима словно ее не слышит. Он обратился уже не к ЕК, а к Европарламенту — с тем же требованием.

Но у самих евродепутатов ситуация сложная.

В сентябре ЕК и ЕП заключили соглашение, наделяющее парламент расширенными полномочиями, бóльшими, чем у Совета ЕС — второго по значимости законодательного органа, состоящего из министров государств-участников. Им это не понравилось, и сейчас они готовят иск.

А послы стран Евросоюза так и не смогли согласовать очередной, 20-й пакет антироссийских санкций. И это тоже сильно ударило по проукраинской фон дер Ляйен.

Неизбежные издержки

Министр Австрии по делам Европы Клаудиа Брауэо разделяет сомнения главы ЕК относительно Киева. "Мы не можем назначить конкретную дату, потому что присоединение к ЕС не определяется третьими странами или государствами-кандидатами", — отметила она. В том же духе высказалась и датский министр Мари Бьерре.

Фактически они согласились с Орбаном. Но вслух, конечно, этого никто не скажет.

Похоже, Будапешт формирует новый тренд в европейской политике. Тому способствуют несколько факторов.

Во-первых, украинский трек все больше разделяет Европу и США. Вашингтон фактически исключил заокеанских партнеров из переговорного процесса. И если американская администрация, выступающая за мир "как можно быстрее", относится к этому спокойно, то в ЕС чувствуется напряжение: альтернативных предложений у них нет, а вот рычаги давления на партнеров у Дональда Трампа имеются — достаточно вспомнить ту же Гренландию.

Во-вторых, кризис на Украине вредит и азиатским делам ЕС. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на днях отправился с первым официальным визитом в Китай в надежде заручиться там экономической поддержкой. Однако в Берлине понимают: КНР, хоть и не вмешивается в украинский конфликт, имеет особые отношения "стратегического взаимодействия" именно с Россией. Поэтому Европе в попытке сблизиться с Пекином придется учитывать интересы Москвы, а не Киева.

В-третьих, у ЕС банально заканчиваются ресурсы для поддержки украинских властей и рычаги давления на несогласных вроде Венгрии. Сколько Орбана ни пугай заморозкой средств и возможным лишением права голоса по отдельным вопросам (что тоже нелегко), он от своих принципов не отступает.

Что же касается фон дер Ляйен, то она долгое время, несмотря на многочисленные скандалы, даже дошедшие до суда (например, о закупке вакцин в период пандемии), демонстрировала феноменальную устойчивость.