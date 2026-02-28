Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией
18:23 28.02.2026
Зеленский заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией
Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом признался, что не думает о том, как победить в российско-украинском конфликте. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом признался, что не думает о том, как победить в российско-украинском конфликте.
"Мы не думаем о том, как выиграть (в конфликте - ред.)... Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой", - сказал Зеленский.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Зеленский признал, что Трамп ему не союзник
