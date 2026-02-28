https://ria.ru/20260228/zelenskij-2077485415.html
Зеленский заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией
Зеленский заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.02.2026
Зеленский заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией
Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом признался, что не думает о том, как победить в российско-украинском конфликте. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
россия
украина
киев
