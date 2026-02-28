Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что Трамп ему не союзник - РИА Новости, 28.02.2026
17:30 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zelenskij-2077474773.html
Зеленский признал, что Трамп ему не союзник
Зеленский признал, что Трамп ему не союзник - РИА Новости, 28.02.2026
Зеленский признал, что Трамп ему не союзник
Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом признал, что президент США Дональд Трамп не является его союзником, а выступает... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:30:00+03:00
2026-02-28T17:30:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Зеленский признал, что Трамп ему не союзник

Зеленский признал, что Трамп лишь посредник в диалоге с Россией

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом признал, что президент США Дональд Трамп не является его союзником, а выступает посредником в диалоге с Россией по мирному урегулированию.
"(Дональд - ред.) Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и (Владимиром - ред.) Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне", - сказал Зеленский.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Зеленский попал в неловкую ситуацию во время интервью
