Зеленский попал в неловкую ситуацию во время интервью - РИА Новости, 28.02.2026
17:27 28.02.2026
Зеленский попал в неловкую ситуацию во время интервью
Зеленский попал в неловкую ситуацию во время интервью
Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом забыл, как по-английски будет "надежда", и был вынужден уточнить перевод слова у...
2026-02-28T17:27:00+03:00
2026-02-28T17:27:00+03:00
Зеленский попал в неловкую ситуацию во время интервью

Зеленский забыл, как по-английски будет «надежда»

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью с ведущим новостей NRK Ямой Воласмалом забыл, как по-английски будет "надежда", и был вынужден уточнить перевод слова у ассистентов и съемочной группы.
«
"Нам надо было... дать людям... Как это... Не мечту, а... "Надежда" как будет?" - сказал Зеленский.
На интервью, опубликованном на сайте NRK, зафиксировано, как он повернулся к съемочной группе для подсказки и после ее получения продолжил диалог с ведущим.
Сам Зеленский уже попадал в смешные ситуации, когда говорил на английском языке. В сентябре, выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины. Зеленский использовал слово skis (лыжи) вместо skies (небо), в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправил себя.
