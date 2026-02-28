Рейтинг@Mail.ru
Закрытие Ормузского пролива отвечает интересам США, заявил эксперт - РИА Новости, 28.02.2026
23:18 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zakrytie-2077545446.html
Закрытие Ормузского пролива отвечает интересам США, заявил эксперт
2026-02-28T23:18:00+03:00
2026-02-28T23:18:00+03:00
Закрытие Ормузского пролива отвечает интересам США, заявил эксперт

ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, считает армянский эксперт, доктор политических наук, профессор Ваге Давтян.
Ранее военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что суда якобы получают от Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщения о закрытии пролива. А газета Wall Street Journal писала, что десятки танкеров меняют маршрут и идут в обход Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Давтян напомнил, что с точки зрения международного права Ормузский пролив разделен между Ираном и Оманом соглашением 1975 года, а конвенция ООН по морскому праву 1982 года закрепляет право транзитного прохода, которое не может произвольно приостанавливаться. Однако эксперт напомнил, что Иран не ратифицировал эту конвенцию, в результате чего возникает двойственность: де-юре - международный транзит, де-факто - контролируемый территориальный коридор.
"Глобальное значение Ормуза определяется не только географией, но и объемами. Через него проходит 20–25% мирового ежедневного потребления нефти и около трети торговли сжиженным природным газом, основным поставщиком которого является Катар. Бассейн Персидского залива содержит почти половину мировых доказанных запасов нефти и около 40% газа. Годовая стоимость транспортируемых энергоресурсов составляет порядка 500 миллиардов долларов в энергетическом эквиваленте. Это артерия, сбой в которой немедленно трансформируется в ценовой шок", - заявил Давтян.
По его мнению, в этом случае основной удар придется не по Западу, а по Азии, так как более 80% нефтяных потоков направляются через пролив в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, а зависимость отдельных стран от этих поставок достигает 60-75%. "Следовательно, фактор Ормуза - это в той же мере вопрос азиатской безопасности, что и ближневосточной", - считает эксперт.
Он напомнил, что в регионе существуют обходные трубопроводы, однако их пропускная способность недостаточна для замещения полного объема поставок. В частности, саудовский трубопровод "Восток-Запад" способен транспортировать в Красное море лишь около 5 миллионов баррелей в сутки; трубопровод Хабшан -Фуджейра (ОАЭ) обеспечивает порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки; иракский северный маршрут Киркук-Джейхан не обслуживает гигантские южные месторождения, зависящие от порта Басра и Ормуза.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Вчера, 14:05
"В случае длительной парализации пролива в мировой экономике формируется дефицит нефти и сжиженного газа. Более того, около 70% резервных мощностей ОПЕК сосредоточено именно в странах Персидского залива, которые также зависят от Ормуза. Подобная конфигурация в значительной степени отвечает геоэкономическим интересам США: сдерживание экономического роста Азии, резкое усиление зависимости ЕС от американских поставок СПГ, а также возможность давления на одного из своих ключевых конкурентов на нефтяном рынке - ОПЕК. Разыгрываемая партия чрезвычайно сложна и многослойна", - считает Давтян.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Эксперты оценили цену на нефть в случае перекрытия Ормузского пролива
Вчера, 23:18
 
В миреИранСШАОрмузский проливЕвросоюзОПЕККорпус стражей исламской революции
 
 
