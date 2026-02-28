Закрытие Ормузского пролива отвечает интересам США, заявил эксперт

ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, считает армянский эксперт, доктор политических наук, профессор Ваге Давтян.
Ранее военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что суда якобы получают от Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщения о закрытии пролива. А газета Wall Street Journal писала, что десятки танкеров меняют маршрут и идут в обход Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Давтян напомнил, что с точки зрения международного права Ормузский пролив разделен между Ираном и Оманом соглашением 1975 года, а конвенция ООН по морскому праву 1982 года закрепляет право транзитного прохода, которое не может произвольно приостанавливаться. Однако эксперт напомнил, что Иран не ратифицировал эту конвенцию, в результате чего возникает двойственность: де-юре - международный транзит, де-факто - контролируемый территориальный коридор.
"Глобальное значение Ормуза определяется не только географией, но и объемами. Через него проходит 20–25% мирового ежедневного потребления нефти и около трети торговли сжиженным природным газом, основным поставщиком которого является Катар. Бассейн Персидского залива содержит почти половину мировых доказанных запасов нефти и около 40% газа. Годовая стоимость транспортируемых энергоресурсов составляет порядка 500 миллиардов долларов в энергетическом эквиваленте. Это артерия, сбой в которой немедленно трансформируется в ценовой шок", - заявил Давтян.
По его мнению, в этом случае основной удар придется не по Западу, а по Азии, так как более 80% нефтяных потоков направляются через пролив в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, а зависимость отдельных стран от этих поставок достигает 60-75%. "Следовательно, фактор Ормуза - это в той же мере вопрос азиатской безопасности, что и ближневосточной", - считает эксперт.
Он напомнил, что в регионе существуют обходные трубопроводы, однако их пропускная способность недостаточна для замещения полного объема поставок. В частности, саудовский трубопровод "Восток-Запад" способен транспортировать в Красное море лишь около 5 миллионов баррелей в сутки; трубопровод Хабшан -Фуджейра (ОАЭ) обеспечивает порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки; иракский северный маршрут Киркук-Джейхан не обслуживает гигантские южные месторождения, зависящие от порта Басра и Ормуза.
"В случае длительной парализации пролива в мировой экономике формируется дефицит нефти и сжиженного газа. Более того, около 70% резервных мощностей ОПЕК сосредоточено именно в странах Персидского залива, которые также зависят от Ормуза. Подобная конфигурация в значительной степени отвечает геоэкономическим интересам США: сдерживание экономического роста Азии, резкое усиление зависимости ЕС от американских поставок СПГ, а также возможность давления на одного из своих ключевых конкурентов на нефтяном рынке - ОПЕК. Разыгрываемая партия чрезвычайно сложна и многослойна", - считает Давтян.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.