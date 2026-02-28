Закрытие Ормузского пролива отвечает интересам США, заявил эксперт

ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, считает армянский эксперт, доктор политических наук, профессор Ваге Давтян.