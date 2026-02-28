Рейтинг@Mail.ru
28.02.2026

Переговоры с Ираном использовались как прикрытие, заявила Захарова
23:11 28.02.2026
Переговоры с Ираном использовались как прикрытие, заявила Захарова
Переговоры с Ираном использовались как прикрытие, заявила Захарова
Переговоры с Ираном использовались как прикрытие, заявила Захарова

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговоры с Ираном по ядерному досье были использованы как прикрытие в интересах подготовки атаки на него по аналогии с тем, как Киев в своих интересах изображал участие в переговорах с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"(Киев - ред.) истерил просто адски, что нужно ставить на паузу ведение боевых действий, требовал для себя выгодных позиций, прикрывался переговорным процессом, а на самом деле задача была иная. И вот еще раз со всеми нюансами, но по сути та же тактика ведения переговоров для прикрытия, как многие сегодня отмечали", - сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE", комментируя удары США и Израиля по Ирану.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
