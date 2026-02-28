Рейтинг@Mail.ru
Захарян выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:50 28.02.2026 (обновлено: 19:53 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/zaharjan-2077503474.html
Захарян выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы
Захарян выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Захарян выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы
Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав "Реал Сосьедад" на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу против "Мальорки". РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T19:50:00+03:00
2026-02-28T19:53:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
арсен захарян
мартин демичелис
мальорка
бавария
реал сосьедад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214752_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8088ad8ba9ee5a1a1d55df10c059da50.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214752_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c8b702a3b78410cf6ac0cd47ec58ed41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат испании по футболу, арсен захарян, мартин демичелис, мальорка, бавария, реал сосьедад
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Арсен Захарян, Мартин Демичелис, Мальорка, Бавария, Реал Сосьедад
Захарян выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы

Футболист "Реал Сосьедад" Захарян выйдет в старте впервые после травмы

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Соцсети сборной России
Арсен Захарян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав "Реал Сосьедад" на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу против "Мальорки".
Встреча пройдет в субботу на стадионе "Мальорки" и начнется в 20:30 мск. Захарян вошел в стартовый состав впервые после травмы. Спортсмен выбыл в середине января из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце и пропустил семь встреч. Ранее, 21 февраля, россиянин вышел на замену в матче с "Овьедо".
"Реал Сосьедад" с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Мальорка" (24) располагается на 18-й строчке. Ранее команда сменила тренера, назначив бывшего футболиста немецкой "Баварии" и английского "Манчестер Сити" аргентинца Мартина Демичелиса.
Чемпионат Испании по футболу
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
36‎’‎ • Карлос Солер
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортЧемпионат Испании по футболуАрсен ЗахарянМартин ДемичелисМальоркаБаварияРеал Сосьедад
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала