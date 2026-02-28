https://ria.ru/20260228/zaharjan-2077503474.html
Захарян выйдет в старте на матч Ла Лиги впервые после травмы
Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в стартовый состав "Реал Сосьедад" на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу против "Мальорки". РИА Новости Спорт, 28.02.2026
