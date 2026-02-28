https://ria.ru/20260228/vzryv-2077372524.html
После взрыва в квартире на юго-западе Москвы в ПВР прибыли 18 человек
После взрыва в квартире на юго-западе Москвы в ночь на пятницу в пункт временного размещения (ПВР) прибыли 18 человек, включая детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2026
происшествия
москва
москва
Новости
происшествия, москва
После взрыва в квартире на юго-западе Москвы в ПВР прибыли 18 человек
После взрыва в квартире на юго-западе Москвы прибыли 18 человек, включая детей
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После взрыва в квартире на юго-западе Москвы в ночь на пятницу в пункт временного размещения (ПВР) прибыли 18 человек, включая детей, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного административного округа.
В пятницу в доме по улице Кадырова на юго-западе Москвы
произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО позднее сообщили РИА Новости, что в результате пострадали два человека. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены. Кроме того, был открыт ПВР в школе №1492.
"На пункт временного размещения в ночь прибыли 18 человек, включая детей", - сказал собеседник агентства.
В префектуре отметили, что информации о новых пострадавших не было.