Обстановка на месте взрыва в жилом доме на улице Кадырова на юге Москвы

После взрыва в квартире на юго-западе Москвы в ПВР прибыли 18 человек

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. После взрыва в квартире на юго-западе Москвы в ночь на пятницу в пункт временного размещения (ПВР) прибыли 18 человек, включая детей, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного административного округа.

В пятницу в доме по улице Кадырова на юго-западе Москвы произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО позднее сообщили РИА Новости, что в результате пострадали два человека. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены. Кроме того, был открыт ПВР в школе №1492.

"На пункт временного размещения в ночь прибыли 18 человек, включая детей", - сказал собеседник агентства.