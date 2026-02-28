https://ria.ru/20260228/vzryv-2077317808.html
В Сумской области прогремел взрыв
В Сумской области прогремел взрыв
В Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Ахтырка в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.02.2026
