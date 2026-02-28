https://ria.ru/20260228/vsu-2077388090.html
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
2026
