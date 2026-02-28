Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Львова признали огромные потери транспорта в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 28.02.2026
Волонтеры из Львова признали огромные потери транспорта в Сумской области
Волонтеры из Львова признали огромные потери транспорта в Сумской области
Волонтеры из Львова признали огромные потери транспорта в Сумской области у подшефной им 103-й бригады теробороны, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 28.02.2026
Волонтеры из Львова признали огромные потери транспорта в Сумской области

Уничтоженная боевая машины пехоты М2 "Брэдли" ВСУ
Уничтоженная боевая машины пехоты М2 Брэдли ВСУ
Уничтоженная боевая машины пехоты М2 "Брэдли" ВСУ . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Волонтеры из Львова признали огромные потери транспорта в Сумской области у подшефной им 103-й бригады теробороны, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Волонтеры 103-й бригады теробороны (Львовская область) сообщают, что подразделение несет колоссальные потери в автомобильной технике", - рассказал собеседник агентства.
Как добавил представитель силовых структур, волонтер ВСУ жалуется, что за февраль дроны уничтожили десятки автомобилей украинских военных.
На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе
21 декабря 2025, 19:04
