Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 28.02.2026 (обновлено: 23:15 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/volontery-2077544850.html
Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве
Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.02.2026
Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве
Волонтеры из России, прибывшие в Израиль на двухнедельную программу, вынуждены были пережидать удары в бомбоубежище Тель-Авива, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:11:00+03:00
2026-02-28T23:15:00+03:00
в мире
израиль
сша
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1453:1936:2541_1920x0_80_0_0_244e15107a85a72be246ac80785e8d20.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077520071_0:1272:1936:2723_1920x0_80_0_0_4966b262fa0c7e9b8f7abe1e21a8ea2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве

РИА Новости: волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище Тель-Авива

© REUTERS / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Волонтеры из России, прибывшие в Израиль на двухнедельную программу, вынуждены были пережидать удары в бомбоубежище Тель-Авива, рассказала РИА Новости представительница волонтерской группы.
"Сегодня в 8.15 примерно (по израильскому времени - ред.) было предупреждающее оповещение. И как раз вся наша группа спускалась в убежище", - рассказала собеседница агентства Татьяна.
Она уточнила, что за субботний день группа спускалась в убежище "раз пять или шесть".
"С нами в убежище было несколько ребят из Франции, также израильтяне. Обычно это те, кто живут в том же доме, здании или в соседних зданиях… Здесь практически в каждом доме есть убежище, место, в котором туалет, вода, розетки. В общем, здесь точно бояться нечего", - заключила собеседница агентства.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В миреИзраильСШАРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала