Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Волонтеры из России, прибывшие в Израиль на двухнедельную программу, вынуждены были пережидать удары в бомбоубежище Тель-Авива, рассказала РИА Новости представительница волонтерской группы.
"Сегодня в 8.15 примерно (по израильскому времени - ред.) было предупреждающее оповещение. И как раз вся наша группа спускалась в убежище", - рассказала собеседница агентства Татьяна.
Она уточнила, что за субботний день группа спускалась в убежище "раз пять или шесть".
"С нами в убежище было несколько ребят из Франции, также израильтяне. Обычно это те, кто живут в том же доме, здании или в соседних зданиях… Здесь практически в каждом доме есть убежище, место, в котором туалет, вода, розетки. В общем, здесь точно бояться нечего", - заключила собеседница агентства.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
