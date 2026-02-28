Волонтеры из России пережидали удары в бомбоубежище в Тель-Авиве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Волонтеры из России, прибывшие в Израиль на двухнедельную программу, вынуждены были пережидать удары в бомбоубежище Тель-Авива, рассказала РИА Новости представительница волонтерской группы.

"Сегодня в 8.15 примерно (по израильскому времени - ред.) было предупреждающее оповещение. И как раз вся наша группа спускалась в убежище", - рассказала собеседница агентства Татьяна.

Она уточнила, что за субботний день группа спускалась в убежище "раз пять или шесть".

"С нами в убежище было несколько ребят из Франции , также израильтяне. Обычно это те, кто живут в том же доме, здании или в соседних зданиях… Здесь практически в каждом доме есть убежище, место, в котором туалет, вода, розетки. В общем, здесь точно бояться нечего", - заключила собеседница агентства.