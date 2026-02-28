https://ria.ru/20260228/voleybolistki-2077525563.html
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток - РИА Новости, 28.02.2026
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток
До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:22:00+03:00
2026-02-28T21:22:00+03:00
2026-02-28T21:22:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7c9f8e5ca7e17f1edf54da84db64ab4.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077481779.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077524435_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b13e2a26aaacbf067c4b99da328d5630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток
При ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток