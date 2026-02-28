Рейтинг@Mail.ru
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток
21:22 28.02.2026
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток
До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:22:00+03:00
2026-02-28T21:22:00+03:00
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
При ударе по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток

При ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. До 20 волейболисток погибли при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.
"От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде", - сообщил телеканал
Со ссылкой на префекта одноименного городского округа, расположенного в провинции Фарс на юге Ирана, SNN также сообщил о ранении порядка 100 человек. По его данным, по городскому округу пришлось попадание четырех ракет.
