Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
18:49 28.02.2026
"Зенит" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит, локомотив (москва)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит, Локомотив (Москва)
Волейболисты "Зенита"
Волейболисты петербургского Зенита
Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит"
Волейболисты петербургского "Зенита". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" дома обыграл клуб "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя в матче 28-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге в субботу и завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:16, 25:21) в пользу хозяев.
"Зенит" с 23 победами и 5 поражениями занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Факел-Ямал" с 12 победами и 16 поражениями располагается на девятой строчке.
В предпоследнем туре "Факел-Ямал" примет кемеровский "Кузбасс" 6 марта, а "Зенит" в гостях сыграет с новосибирским "Локомотивом" 9 марта.
Волейбольный мяч
Волейболистки "Ленинградки" обыграли казанское "Динамо"
27 февраля, 22:07
 
Волейбол Спорт Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин) Зенит Локомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
