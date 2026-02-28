https://ria.ru/20260228/volejbolisty-2077490734.html
"Зенит" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" дома обыграл клуб "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя в матче 28-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
