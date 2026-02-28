https://ria.ru/20260228/volejbolistki-2077519628.html
Волейболистки "Заречья-Одинцово" выиграли пятый матч подряд в Суперлиге
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло московское "Динамо" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
