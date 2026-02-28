Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Заречья-Одинцово" выиграли пятый матч подряд в Суперлиге
Волейбол
 
20:58 28.02.2026
Волейболистки "Заречья-Одинцово" выиграли пятый матч подряд в Суперлиге
волейбол, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), заречье-одинцово (московская область, ж), динамо (краснодар, ж)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Уралочка-НТМК, Чемпионат России по хоккею с мячом, Динамо (Краснодар, ж)
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло московское "Динамо" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (16:25, 33:31, 28:26, 25:17) в пользу гостей.
"Заречье-Одинцово" выиграло пятый матч подряд и с 18 победами и семью поражениями занимает третье место в таблице, "Динамо" (15-10) идет пятым.
В других матчах дня екатеринбургская "Уралочка-НТМК" обыграла дома минскую "Минчанку" со счетом 3-0 (25:18, 25:16, 25:22), саратовский "Протон" победил в гостях тульскую "Тулицу" - 3-2 (25:13, 19:25, 15:25, 25:18, 16:14).
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Зенит" обыграл "Факел-Ямал" в матче чемпионата России
Вчера, 18:49
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)Уралочка-НТМКЧемпионат России по хоккею с мячомДинамо (Краснодар, ж)
 
