ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, и местам запуска беспилотников ВСУ, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:16:00+03:00
2026-02-28T12:16:00+03:00
2026-02-28T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
россия
украина
