Роман Водолазкина "Последнее дело майора Чистова" выйдет в апреле

Культура
 
08:27 28.02.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПисатель Евгений Водолазкин
Писатель Евгений Водолазкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новая книга российского автора Евгения Водолазкина "Последнее дело майора Чистова" выйдет в апреле, роман уже передан в издательство, сообщил РИА Новости сам автор.
"Я его уже сдал, с ним работает Елена Даниловна (Шубина - ред.) как редактор. Книга выйдет в апреле", - рассказал писатель.
Роман по форме представляет детектив, но выходит за рамки жанра. Местом действия станет Санкт-Петербург, а главным героем - лейтенант, который в свое время окончил литстудию Филиппа Семеновича Прохлады.
Евгений Водолазкин - российский писатель, многократный лауреат российских литературных премий, среди которых "Большая книга" и "Ясная Поляна". Его роман "Лавр" вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты Guardian, а каждая новая книга становилась бестселлером. В ноябре 2025 года в прокат вышла экранизация романа "Авиатор" с Александром Горбатовым и Константином Хабенским.
