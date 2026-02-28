Рейтинг@Mail.ru
В Омане закрыли столичный аэропорт для полетов - РИА Новости, 28.02.2026
14:04 28.02.2026
В Омане закрыли столичный аэропорт для полетов
Авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы для обеспечения безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, ближний восток, оман, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Оман, США, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг Султаната Оман в Маскате
Флаг Султаната Оман в Маскате. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы для обеспечения безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Росавиации.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Также для обеспечения безопасности полетов авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы страны – Маскат", — говорится в сообщении.
Специалисты Минтранса России и Росавиации продолжают держать на контроле ситуацию с полетами авиакомпаний РФ на Ближний Восток, отметили в Росавиации.
