https://ria.ru/20260228/vlasti-2077413968.html
В Омане закрыли столичный аэропорт для полетов
В Омане закрыли столичный аэропорт для полетов - РИА Новости, 28.02.2026
В Омане закрыли столичный аэропорт для полетов
Авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы для обеспечения безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:04:00+03:00
2026-02-28T14:04:00+03:00
2026-02-28T14:04:00+03:00
в мире
ближний восток
оман
сша
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807384_0:282:3068:2008_1920x0_80_0_0_b5bfe0449f814e9b543cbb1cc7752576.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-2077354232.html
ближний восток
оман
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993807384_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_0c98d70a2abdc386f955d41d08a937b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, оман, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Оман, США, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
В Омане закрыли столичный аэропорт для полетов
Аэропорт Маската в Омане закрыли для полетов