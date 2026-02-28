Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского

БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгрия сохранит в ближайшие недели ответные меры против нефтяной блокады Владимира Зеленского из-за риска повышения цен на рынке нефти в связи с событиями на Ближнем Востоке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.