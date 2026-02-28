https://ria.ru/20260228/vengrija-2077526438.html
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского - РИА Новости, 28.02.2026
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского
Венгрия сохранит в ближайшие недели ответные меры против нефтяной блокады Владимира Зеленского из-за риска повышения цен на рынке нефти в связи с событиями на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:29:00+03:00
2026-02-28T21:29:00+03:00
2026-02-28T21:29:00+03:00
в мире
венгрия
ближний восток
украина
виктор орбан
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260226/es-2076937975.html
венгрия
ближний восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, ближний восток, украина, виктор орбан, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Ближний Восток, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского
Орбан: Венгрия сохранит ответные меры против нефтяной блокады Зеленского