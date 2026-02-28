Рейтинг@Mail.ru
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/vengrija-2077526438.html
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского - РИА Новости, 28.02.2026
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского
Венгрия сохранит в ближайшие недели ответные меры против нефтяной блокады Владимира Зеленского из-за риска повышения цен на рынке нефти в связи с событиями на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:29:00+03:00
2026-02-28T21:29:00+03:00
в мире
венгрия
ближний восток
украина
виктор орбан
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260226/es-2076937975.html
венгрия
ближний восток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, ближний восток, украина, виктор орбан, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Ближний Восток, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Венгрия сохранит в силе ответные меры против нефтяной блокады Зеленского

Орбан: Венгрия сохранит ответные меры против нефтяной блокады Зеленского

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгрия сохранит в ближайшие недели ответные меры против нефтяной блокады Владимира Зеленского из-за риска повышения цен на рынке нефти в связи с событиями на Ближнем Востоке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Из-за конфликта (на Ближнем Востоке - ред.) вероятно значительное повышение цен на энергоносители на мировом рынке. В такой ситуации крайне важно, чтобы мы прорвали нефтяную блокаду, введенную ... Зеленским против Венгрии. Поэтому мы сохраним в силе ответные меры, введенные против Украины, в ближайшие недели", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД
26 февраля, 17:07
 
В миреВенгрияБлижний ВостокУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала