https://ria.ru/20260228/vengrija-2077525345.html
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам - РИА Новости, 28.02.2026
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам
Венгрия поднимает уровень готовности к террористическим угрозам в связи с событиями на Ближнем Востоке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:21:00+03:00
2026-02-28T21:21:00+03:00
2026-02-28T21:21:00+03:00
в мире
венгрия
ближний восток
европа
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074402258.html
венгрия
ближний восток
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, ближний восток, европа, виктор орбан
В мире, Венгрия, Ближний Восток, Европа, Виктор Орбан
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам
Орбан: Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам