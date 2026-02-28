Рейтинг@Mail.ru
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/vengrija-2077525345.html
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам - РИА Новости, 28.02.2026
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам
Венгрия поднимает уровень готовности к террористическим угрозам в связи с событиями на Ближнем Востоке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:21:00+03:00
2026-02-28T21:21:00+03:00
в мире
венгрия
ближний восток
европа
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074402258.html
венгрия
ближний восток
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, ближний восток, европа, виктор орбан
В мире, Венгрия, Ближний Восток, Европа, Виктор Орбан
Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам

Орбан: Венгрия повышает уровень готовности к террористическим угрозам

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгрия поднимает уровень готовности к террористическим угрозам в связи с событиями на Ближнем Востоке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам заседания совета обороны страны.
"Мы должны учитывать возрастающую вероятность террористических атак по всей Европе. Это происходило в последнее время, особенно в странах, где проживает значительное количество мигрантов. Венгрия находится в гораздо лучшем положении, но мы также повышаем уровень готовности к террористической угрозе на один уровень", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
14 февраля, 16:53
 
В миреВенгрияБлижний ВостокЕвропаВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала