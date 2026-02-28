https://ria.ru/20260228/velosport-2077489661.html
Российские велогонщики не смогли вылететь на этап КМ
Российские велогонщики не смогли вылететь на этап КМ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Российские велогонщики не смогли вылететь на этап КМ
28.02.2026
Российские велогонщики не смогли вылететь на этап КМ
Российские велогонщики не смогли вылететь в Австралию через Дубай на турнир
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские спортсмены не смогли вылететь из-за закрытого воздушного пространства в Дубай, откуда они должны были направиться транзитом в Австралию для участия в этапе Кубка мира по велотреку в Перте, сообщила в своем Telegram-канале велогонщица Алина Лысенко.
Россияне должны были лететь в Дубай, однако им пришлось изменить маршрут. Этап в Австралии пройдет 6-8 марта.
"У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам! Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь все получится", - сообщила Лысенко.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.