19:18 28.02.2026
Конгрессмен назвал удары США по Ирану войной по собственному выбору
Конгрессмен назвал удары США по Ирану войной по собственному выбору
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Конгрессмен назвал удары США по Ирану войной по собственному выбору

Конгрессмен Хаймс назвал удары США по Ирану войной по собственному выбору

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы, заявил в субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс.
"Всё, что я слышал от администрации до и после этих ударов по Ирану, подтверждает, что это война по собственному выбору без стратегического плана завершения", - говорится в обнародованном заявлении Хаймса.
По его словам, военные действия в регионе "почти никогда не заканчиваются для США благополучно", а конфликт с Ираном "может легко выйти из-под контроля и эскалировать способами, которые мы не можем предвидеть".
"Собственное заявление президента признаёт, что это война, а конституция требует, чтобы администрация обратилась в конгресс за разрешением, чего сделано не было", - подчеркнул он.
Конгрессмен добавил, что на следующей неделе палата представителей проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента и требующей одобрения конгресса для продолжения военных действий, и он намерен поддержать этот документ. "На следующей неделе палата представителей проголосует по резолюции о военных полномочиях, и я поддержу эту резолюцию", - заявил Хаймс.
