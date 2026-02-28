Конгрессмен назвал удары США по Ирану войной по собственному выбору

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Удары США по Ирану являются "войной по собственному выбору" без стратегического плана завершения, а администрация не обратилась в конгресс за обязательным разрешением на применение силы, заявил в субботу конгрессмен-демократ Джим Хаймс.

"Всё, что я слышал от администрации до и после этих ударов по Ирану , подтверждает, что это война по собственному выбору без стратегического плана завершения", - говорится в обнародованном заявлении Хаймса.

По его словам, военные действия в регионе "почти никогда не заканчиваются для США благополучно", а конфликт с Ираном "может легко выйти из-под контроля и эскалировать способами, которые мы не можем предвидеть".

"Собственное заявление президента признаёт, что это война, а конституция требует, чтобы администрация обратилась в конгресс за разрешением, чего сделано не было", - подчеркнул он.