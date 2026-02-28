https://ria.ru/20260228/tutberidze-2077424886.html
Почему Петросян проиграла Олимпиаду: новые откровения Тутберидзе
Почему Петросян проиграла Олимпиаду: новые откровения Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Почему Петросян проиграла Олимпиаду: новые откровения Тутберидзе
Этери Тутберидзе откровенно рассказала о деталях пребывания на Олимпийских играх-2026 и даже вспомнила Камилу Валиеву. Засудили ли Аделию Петросян? Чем она... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T15:00:00+03:00
2026-02-28T15:00:00+03:00
2026-02-28T16:16:00+03:00
фигурное катание
этери тутберидзе
камила валиева
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077426761_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_f3df80f596f77be635731ad3844cd3f8.jpg
https://ria.ru/20260228/petrosyan-2077270737.html
https://ria.ru/20260221/petrosyan-2075945121.html
https://ria.ru/20260225/figuristki-2076740557.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077426761_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c06227ab1d63f873bc11063bb84e39d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
этери тутберидзе, камила валиева, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Этери Тутберидзе откровенно рассказала о деталях пребывания на Олимпийских играх-2026 и даже вспомнила Камилу Валиеву. Засудили ли Аделию Петросян? Чем она задела международного чиновника? От кого ждет извинений за прошлые слова?
"Ее довольно щедро отсудили"
Существует много тайн, как наши спортсмены оказались в Милане-2026 в нынешних условиях. На тот же сентябрьский отбор в Пекин Петросян
формально приехала без тренера. Ее сопровождающего Даниила Глейхенгауза
не согласовал Международный союз конькобежцев (ISU)
. Однако уже на самой Олимпиаде хореограф группы Этери Тутберидзе
все же был с тренерской аккредитацией и сопровождал фигуристку.
«
"Даниила Марковича Глейхенгауза аккредитовали не в самый последний момент, о том, что он прошел их проверку, было известно гораздо раньше, - сообщила Тутберидзе Okko. - Если на отбор в Китай нужно было проходить проверку через ISU, то здесь это была совершенно другая организация, МОК. И Глейхенгауз прошел проверку, мы знали о том, что он едет, в октябре-ноябре. По поводу меня – меня вообще не подавали с Аделией, решили, что я поеду с грузинским спортсменом. Наша федерация не была уверена, что я пройду проверку в связи со все еще не закончившейся дисквалификацией Валиевой и так далее. Не стали рисковать, и спасибо огромное федерации Грузии, которые не побоялись и подали заявку на аккредитацию меня как тренера".
На Олимпиаду Аделия приехала за пару дней до начала соревнований в личном турнире. Уже тогда казалось, что решение вызвано чисто прагматичными соображениями – тренироваться на домашнем катке явно удобнее. Тем более в ситуации нашей фигуристки, чья форма на тот момент не была идеальной.
«
"В Милане у нее было не так много тренировок, Адель приняла решение, что хочет приехать туда как можно позже, - сказала Тутберидзе. - Я находилась там раньше, по две тренировки у девочек в день было, и потренироваться можно было. Но определенные ограничения были, по полчаса и только одно включение, либо короткой, либо произвольной программы. Это было решение Аделии, я попыталась мягко, без давления, попробовать не отговорить, а сказать, что там будут тренировки. Но ее желание было приехать к старту. Ей казалось, что так будет спокойнее. Это был выбор спортсмена".
Петросян удалось чисто откатать короткую программу, но для попадания на пьедестал необходимо было рисковать и вставлять в произвольную четверной тулуп. На официальных тренировках в Милане
он получался не слишком удачно – не вышел и в соревновательном прокате. По итогу Аделия заняла шестое место.
«
"Вот она приехала шестая – (с чистым прокатом без ультра-си) она приехала бы пятая, - считает Этери Георгиевна. - Это бы все решило? Смысл тогда какой? Надежность, чистота чего? Более того, мы не знаем, судили бы ее настолько же щедро, если бы она не заходила в ультра-си и ничем не отличалась от других девочек. Боролась бы она за десятку. А тут судьи видели, что она отличается контентом, и поэтому, наверное, ее довольно щедро судили".
Еще один козырь в арсенале Аделии – тройной аксель – в Милане так и не появился. РИА Новости сообщало об этом еще до отлета фигуристки в Италию. Тутберидзе считает, что элемент был слишком нестабилен, чтобы рассчитывать на него в критический момент.
«
"Тройной аксель появлялся какими-то проблесками, на чемпионате России можно было рисковать, на адреналине она сделала, - сказала тренер. - То, как сложилось - и так могло хватить. Что бы ни говорили - ее очень хорошо судили. Если ты хочешь бороться за пьедестал - нужно делать ультра-си. Сделала бы один тулуп - и математически она бы была на третьем месте, а может и на втором, потому что компоненты бы подросли. Сделай два тулупа и чистый прокат - было бы первое место".
"Аделия стала шестой – и что, надо убиваться?"
На прошлых Олимпийских играх, прошедших в Пекине в 2022 году, тогдашний президент МОК Томас Бах
раскритиковал Тутберидзе за слишком холодное, по его мнению, взаимодействие специалиста с Камилой Валиевой
. Этери Георгиевна считает, что бывший функционер задолжал ей извинения.
«
"Господин Бах высказался, что я не так приняла Камилу при выходе со льда. Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться, - сказала она. - Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Как он высказался, он обязан передо мной официально извиниться. Не было там ничего, кроме разбора проката. Что является моей основной обязанностью – со спортсменом разобрать прокат. И не надо драматизировать – Камила Валиева по результатам той Олимпиады стала четвертой. Для многих спортсменов за счастье попасть на Олимпиаду, а не то что стать четвертой. Сейчас Аделия стала шестой – и что, надо убиваться? А Малинин стал восьмым. И тоже при выходе со льда его никто не обнимал и не утешал. Не надо утешать, это спорт".
На этих Играх ситуация повторилась, но уже с другими действующими лицами. На сей раз глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька
заявил, что ему "некомфортно" от присутствия Этери Георгиевны в Милане.
«
"У меня было ощущение, что я была его экс-девушкой, приехала куда-то без его ведома, и ему было некомфортно, - сказала Тутберидзе. - Это какие-то личные высказывания, которые господин Банька должен был держать при себе. Ну я извиняюсь, что ему было некомфортно. Мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде, я не чувствовала ничего. Я была удивлена, только через два дня услышала, что ему некомфортно. Подумала – ну покажите, как он выглядит, подойду, извинюсь".
Наконец, тренер, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионок, рассказала о личном отношении к результатам Милана. Разумеется, довольствоваться нечем. Несмотря на похвалу в адрес Аделии, специалист отметила, что внешние факторы сказались на итогах соревнований.
"Конечно, я расстроена, - сказала она. - Мы можем вспомнить других спортсменов, например, у Анны Щербаковой
в олимпийский сезон не шли четверные. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это ее, что она не отпустит. Саша Трусова – пойти на Олимпиаде в столь рискованный контент, потому что это борьба за медали, конечно, это ценно. На самом деле, ни мы слабее не стали, ни ситуация не поменялась. Просто четверной – это не то, что ты пошел в магазин и купил. Мы можем учить, подводить, давать возможность, мы знаем путь, рисуем теми красками, которые у нас есть. Других красок в нашем наборе не было. А как сложилось – где-то неудача со здоровьем, то одно заболит, то другое. Это выбивало и настроение, и уверенность".