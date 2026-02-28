Почему Петросян проиграла Олимпиаду: новые откровения Тутберидзе

«

"Господин Бах высказался, что я не так приняла Камилу при выходе со льда. Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться, - сказала она. - Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Как он высказался, он обязан передо мной официально извиниться. Не было там ничего, кроме разбора проката. Что является моей основной обязанностью – со спортсменом разобрать прокат. И не надо драматизировать – Камила Валиева по результатам той Олимпиады стала четвертой. Для многих спортсменов за счастье попасть на Олимпиаду, а не то что стать четвертой. Сейчас Аделия стала шестой – и что, надо убиваться? А Малинин стал восьмым. И тоже при выходе со льда его никто не обнимал и не утешал. Не надо утешать, это спорт".