В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан продолжает серию телефонных переговоров на фоне эскалации на Ближнем Востоке, обсудив ситуацию с коллегами из ОАЭ, Испании и Венгрии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (28 февраля - ред.) провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, Испании и Венгрии. В ходе переговоров обсуждались меры по прекращению нападений, происходящих сегодня в нашем регионе", - сообщил источник.
По его словам, стороны обменялись мнениями о шагах, направленных на снижение напряжённости и предотвращение дальнейшей эскалации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
