В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан продолжает серию телефонных переговоров на фоне эскалации на Ближнем Востоке, обсудив ситуацию с коллегами из ОАЭ, Испании и Венгрии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.