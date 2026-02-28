Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана
23:37 28.02.2026
В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана
В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана
Глава МИД Турции Хакан Фидан продолжает серию телефонных переговоров на фоне эскалации на Ближнем Востоке, обсудив ситуацию с коллегами из ОАЭ, Испании и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:37:00+03:00
2026-02-28T23:37:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Турции сообщили о "телефонной дипломатии" после эскалации вокруг Ирана

РИА Новости: Фидан проводит "телефонную дипломатию" из-за эскалации в регионе

Последствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANA
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан продолжает серию телефонных переговоров на фоне эскалации на Ближнем Востоке, обсудив ситуацию с коллегами из ОАЭ, Испании и Венгрии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (28 февраля - ред.) провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, Испании и Венгрии. В ходе переговоров обсуждались меры по прекращению нападений, происходящих сегодня в нашем регионе", - сообщил источник.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке
Вчера, 15:30
По его словам, стороны обменялись мнениями о шагах, направленных на снижение напряжённости и предотвращение дальнейшей эскалации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В миреСШАИранБлижний ВостокХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
