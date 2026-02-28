Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Посольство Турции в Тегеране призвало своих граждан, находящихся в Иране, соблюдать меры безопасности, держаться подальше от военных объектов, говорится в поступившем РИА Новости заявлении диппредставительства.

МИД также рекомендовал следить за официальными объявлениями министерства и турецких диппредставительств в Иране через их сайты и страницы в социальных сетях.