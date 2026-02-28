Рейтинг@Mail.ru
Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности
15:05 28.02.2026 (обновлено: 18:26 28.02.2026)
Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности
Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности
в мире
иран
тегеран (город)
турция
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
турция
Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Посольство Турции в Тегеране призвало своих граждан, находящихся в Иране, соблюдать меры безопасности, держаться подальше от военных объектов, говорится в поступившем РИА Новости заявлении диппредставительства.
"В контексте последних событий ситуация с безопасностью в Иране носит чувствительный характер. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется оставаться в безопасных районах, держаться подальше от военных объектов и зданий, избегать участия в массовых мероприятиях, а также отложить поездки, не являющиеся срочными", — отмечается в заявлении.
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана
В ведомстве подчеркнули, что сухопутные пограничные переходы Эсендере, Капыкёй и Гюрбулак остаются открытыми, и граждане Турции при необходимости могут вернуться на родину наземным транспортом.
МИД также рекомендовал следить за официальными объявлениями министерства и турецких диппредставительств в Иране через их сайты и страницы в социальных сетях.
Для экстренной связи указаны телефоны посольства Турции в Тегеране и генеральных консульств в Тебризе, Урмии и Мешхеде, а также номер консульского колл-центра в Анкаре.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
