Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Посольство Турции в Тегеране призвало своих граждан, находящихся в Иране, соблюдать меры безопасности, держаться подальше от военных объектов, говорится в поступившем РИА Новости заявлении диппредставительства.
"В контексте последних событий ситуация с безопасностью в Иране носит чувствительный характер. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется оставаться в безопасных районах, держаться подальше от военных объектов и зданий, избегать участия в массовых мероприятиях, а также отложить поездки, не являющиеся срочными", — отмечается в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что сухопутные пограничные переходы Эсендере, Капыкёй и Гюрбулак остаются открытыми, и граждане Турции при необходимости могут вернуться на родину наземным транспортом.
МИД также рекомендовал следить за официальными объявлениями министерства и турецких диппредставительств в Иране через их сайты и страницы в социальных сетях.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.