Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Эскалация, начавшаяся с ударов США и Израиля по Ирану, угрожает региональной и глобальной стабильности, при этом Турция готова содействовать деэскалации в качестве посредника, говорится в заявлении МИД республики.