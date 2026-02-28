Рейтинг@Mail.ru
Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
16:57 28.02.2026
Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке
Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке
Эскалация, начавшаяся с ударов США и Израиля по Ирану, угрожает региональной и глобальной стабильности, при этом Турция готова содействовать деэскалации в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:57:00+03:00
2026-02-28T16:57:00+03:00
РИА Новости
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

МИД Турции заявил о готовности содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Эскалация, начавшаяся с ударов США и Израиля по Ирану, угрожает региональной и глобальной стабильности, при этом Турция готова содействовать деэскалации в качестве посредника, говорится в заявлении МИД республики.
"События, начавшиеся с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся ответными действиями, ставят под угрозу будущее нашего региона и глобальную стабильность", — отмечается в заявлении.
В МИД подчеркнули, что Анкара выражает глубокую озабоченность любыми шагами, противоречащими международному праву и создающими угрозу для гражданского населения, и осуждает провокации, способные привести к дальнейшей эскалации насилия. Турецкая сторона призвала участников конфликта немедленно прекратить атаки.
В ведомстве также подтвердили приверженность мирному урегулированию региональных кризисов, подчеркнув готовность Турции оказать необходимую поддержку в качестве посредника.
Отдельно отмечено, что безопасность турецких граждан, находящихся в соответствующих странах, остаётся приоритетом, и принимаются все необходимые меры.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
