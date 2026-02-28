Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших в ОАЭ россиян

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших российских туристов в Объединенных Аабских Эмиратах, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"На данный момент туроператоры не фиксируют каких-то обращений, пострадавших туристов в Объединенных Арабских Эмиратах на данный момент, по предварительным данным, нет", — сказал Абдюханов.