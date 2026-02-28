Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших в ОАЭ россиян - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 28.02.2026 (обновлено: 13:56 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/turoperatory-2077407159.html
Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших в ОАЭ россиян
Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших в ОАЭ россиян - РИА Новости, 28.02.2026
Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших в ОАЭ россиян
Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших российских туристов в Объединенных Аабских Эмиратах, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:34:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
https://ria.ru/20250615/ator-2022922840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших в ОАЭ россиян

РСТ: туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших россиян в ОАЭ

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туроператоры не фиксируют обращений от пострадавших российских туристов в Объединенных Аабских Эмиратах, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"На данный момент туроператоры не фиксируют каких-то обращений, пострадавших туристов в Объединенных Арабских Эмиратах на данный момент, по предварительным данным, нет", — сказал Абдюханов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
АТОР опубликовала рекомендации застрявшим в ОАЭ российским туристам
15 июня 2025, 09:27
 
Российский союз туриндустрии (РСТ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала