Туроператор рассказал о последствиях обострения на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Тысячи российских туристов столкнуться с отменами и переносом рейсов из-за обострения на Ближнем Востоке, главным образом удар придется на путешествия в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
"Самый большой удар в туризме будет нанесен по рейсам в Эмираты и Катар. Сейчас какие-то рейсы будут отменены, какие-то рейсы полетят в обход через Среднюю Азию. С отменами рейсов столкнутся тысячи, десятки тысяч (туристов – ред.). Это не 100-200 человек, а 10-30 тысяч туристов, не меньше. Все зависит от того, сколько эта ситуация продлится", - сказал он.
"Естественно, туристы получат компенсацию, но они получат компенсацию только в размере стоимости билета. Причем многие арабские перевозчики – лоукостеры – даже не вернут им деньги, а будут предлагать ваучер", - добавил Мкртчян.
Согласно данным ФСБ, в 2025 году почти 2,5 миллиона российских туристов посетило страны Ближнего Востока. Больше всего россиян посетили ОАЭ (2,3 миллиона человек) и Катар (почти 99 тысяч), на Саудовскую Аравию, Бахрейн и Оман пришлось еще почти 94 тысячи человек.