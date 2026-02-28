Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туроператоры находятся на связи с российскими туристами на Ближнем Востоке, жалоб на данный момент не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"Никакой паники и жалоб на данный момент туроператоры не фиксируют. Все туроператоры на связи с туристами и сообщают оперативно информацию. Принимающие компании тоже работают", - сказал Абдюханов.