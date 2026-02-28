https://ria.ru/20260228/turisty-2077459846.html
Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке
Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке
Туроператоры находятся на связи с российскими туристами на Ближнем Востоке, жалоб на данный момент не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:48:00+03:00
2026-02-28T16:48:00+03:00
2026-02-28T16:48:00+03:00
туризм
ближний восток
израиль
сша
российский союз туриндустрии (рст)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:273:2673:1776_1920x0_80_0_0_c8b30e48b043375e5ec851f586e43a3f.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
ближний восток
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:0:2369:1776_1920x0_80_0_0_79030169b0dc733fc99b4c757f9a33c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, израиль, сша, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Туризм, Ближний Восток, Израиль, США, Российский союз туриндустрии (РСТ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке
РСТ: от туристов не поступали жалобы из-за ситуации на Ближнем Востоке