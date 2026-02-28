Рейтинг@Mail.ru
28.02.2026
Туризм
 
16:48 28.02.2026
Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке
Туроператоры находятся на связи с российскими туристами на Ближнем Востоке, жалоб на данный момент не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.02.2026
Туроператоры рассказали о ситуации с россиянами на Ближнем Востоке

РСТ: от туристов не поступали жалобы из-за ситуации на Ближнем Востоке

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туроператоры находятся на связи с российскими туристами на Ближнем Востоке, жалоб на данный момент не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Росавиация сообщила, что на этом фоне авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование.
"Никакой паники и жалоб на данный момент туроператоры не фиксируют. Все туроператоры на связи с туристами и сообщают оперативно информацию. Принимающие компании тоже работают", - сказал Абдюханов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
