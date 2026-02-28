Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
15:16 28.02.2026
Российские туристы на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Российские туристы на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Более 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, где в настоящее время происходит эскалация конфликта между Ираном, Израилем.
военная операция сша и израиля против ирана, ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ближний восток, иран, израиль, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ближний Восток, Иран, Израиль, В мире

Российские туристы на Ближнем Востоке: что известно к этому часу

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Более 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, где в настоящее время происходит эскалация конфликта между Ираном, Израилем. Информации о пострадавших среди туристов из России нет.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
На фоне этих событий авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование.
По информации АТОР, в ОАЭ в настоящее время может находиться порядка 50 тысяч туристов из России, в Катаре, Омане и Бахрейне - в общей сложности порядка 2 тысяч. Те туристы, которые не улетели из ОАЭ, размещаются в отелях. Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports попросил пассажиров не выезжать в аэропорты до получения актуальной информации по рейсам.
Как сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ), сведений о пострадавших среди россиян нет. Жалоб и паники среди туристов из России на Ближнем Востоке также нет. Туроператоры продолжают оставаться с ними на связи.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Вчера, 14:05
Что касается Ирана и Израиля, как рассказали агентству в РСТ и АТОР, там организованных российских туристов нет. Минэкономразвития еще летом 2025 года рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран и Израиль в туристических целях. Туроператорам и турагентам ведомство рекомендовало приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов в эти страны.
Посольства России в Иране, Израиле, Бахрейне и Катаре опубликовали обращения к россиянам с призывами соблюдать спокойствие и меры предосторожности.
В туроператоре "Розовый слон" туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи своих гостиниц.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в Дохе после серии взрывов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В столице Катара прогремели взрывы
Вчера, 15:11
 
