Российские туристы на Ближнем Востоке: что известно к этому часу

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Более 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, где в настоящее время происходит эскалация конфликта между Ираном, Израилем. Информации о пострадавших среди туристов из России нет.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке.
По информации АТОР, в ОАЭ в настоящее время может находиться порядка 50 тысяч туристов из России, в Катаре, Омане и Бахрейне - в общей сложности порядка 2 тысяч. Те туристы, которые не улетели из ОАЭ, размещаются в отелях. Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports попросил пассажиров не выезжать в аэропорты до получения актуальной информации по рейсам.
Как сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ), сведений о пострадавших среди россиян нет. Жалоб и паники среди туристов из России на Ближнем Востоке также нет. Туроператоры продолжают оставаться с ними на связи.
Что касается Ирана и Израиля, как рассказали агентству в РСТ и АТОР, там организованных российских туристов нет. Минэкономразвития еще летом 2025 года рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран и Израиль в туристических целях. Туроператорам и турагентам ведомство рекомендовало приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов в эти страны.
Посольства России в Иране, Израиле, Бахрейне и Катаре опубликовали обращения к россиянам с призывами соблюдать спокойствие и меры предосторожности.
В туроператоре "Розовый слон" туристам на Ближнем Востоке посоветовали спуститься на первые этажи своих гостиниц.
